Hillary Clinton op audiëntie bij Noorse koning Harald

Het Noorse koningspaar heeft zondagmiddag de paleisdeuren geopend voor Hillary Clinton, de voormalig presidentskandidaat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Clinton is in Noorwegen in verband met de Oslo Peace Days, rondom de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede.

Koning Harald ontving Clinton zondagmiddag in audiëntie op het paleis in Oslo, maakte het Noorse hof zondagavond bekend. Wat is besproken deelde het hof niet, wel is duidelijk dat ook koningin Sonja aanwezig was.

De Oslo Peace Days worden jaarlijks georganiseerd rondom de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Onder meer de gemeente Oslo, de universiteit van de stad en het Nobelinstituut organiseren verschillende activiteiten rondom de thema’s vrede, democratie en mensenrechten. De Nobelprijs voor de Vrede ging dit jaar naar mensenrechtenactivist Ales Bialiatski uit Belarus, de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en het Oekraïense Center for Civil Liberties. De prijzen zijn zaterdag uitgereikt.