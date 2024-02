Hovenier park rondom koninklijk paleis Oslo boos over sneeuw

Maria Kyhn, verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare park rondom het koninklijk paleis van Oslo (Noorwegen), is niet blij met de geruimde sneeuw die daar eerder is beland. De gemeente heeft weken geleden sneeuw geruimd en die in het Slottsparken neergelegd. Dat zorgde volgens Kyhn voor “massale vernieling van beplanting”, zo is te lezen in een brief die eind januari naar de gemeente van Oslo is gestuurd en waar persbureau NTB inzage in heeft gekregen.

“Sneeuw van de stoep met grind en afval erin is met grote kracht het park ingeblazen en ligt nu als een gordel langs het hele stuk”, schreef Kyhn in de brief. “Dit heeft enorme schade veroorzaakt aan beplanting en hekken en geeft het park een lelijke uitstraling.”

Aan de brief zijn ook foto’s toegevoegd waarop sneeuwhopen in het park te zien zijn, soms met afval. Het Slottsparken is beschermd cultureel erfgoed, schrijft ze in de brief. “Dit is volledig onaanvaardbaar.” In de brief vraagt het paleis om een verklaring vanuit de gemeente en om een actieplan om de schade en vernieling te herstellen.

Beschadigd

Een woordvoerder van het paleis zegt tegen NTB: “Slottsparken is beschermd cultureel erfgoed dat als beschermd moet worden behandeld. Er staan veel bomen in het park die dateren uit de jaren 1700 en die zijn beschadigd door zout.”

In een brief schreef de gemeente als antwoord dat verkeersveiligheid vooropstaat en er een beperkt aantal plekken zijn om de sneeuw neer te leggen. “In periodes van ongewoon zware sneeuwval kan dit opnieuw gebeuren.” Dat mag volgens de wet, is in de brief te lezen. De gemeente Oslo laat aan NTB weten dat ze niets willen toevoegen aan de brief.