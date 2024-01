Koning Harald (86) herhaalt dat aftreden niet aan de orde is

Aftreden zit er voor de Noorse koning Harald niet in. De 86-jarige vorst blijft tot aan zijn dood op de troon, zo herhaalde hij dinsdag tijdens een bezoek aan een perscentrum. Het was de eerste keer dat Harald in het openbaar verscheen sinds het plotselinge aftreden van de Deense koningin Margrethe.

“Ik blijf bij wat ik altijd heb gezegd, namelijk dat ik een eed heb afgelegd bij het Noorse parlement en dat deze een leven lang geldig blijft”, aldus de koning volgens Noorse media.

Er gaan al enige tijd speculaties over een mogelijk aftreden van koning Harald, door zijn leeftijd en omdat hij al een poos kwakkelt met zijn gezondheid. Hij onderging de afgelopen jaren een hartoperatie en kampte met ademhalingsproblemen. Tijdens het bezoek dinsdag liep hij, vergezeld door zijn zoon kroonprins Haakon, op krukken.