Koning Harald heeft pacemaker gekregen in Maleisië

Bij de Noorse koning Harald is zaterdag een pacemaker geplaatst in Maleisië. Het koninklijk huis laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met Harald, maar dat hij wel rust nodig heeft. “De pacemaker is geïmplanteerd om een lage hartslag”, luidt het statement. “De beslissing werd eerder vandaag genomen en de ingreep was succesvol.”

De 87-jarige koning was op vakantie in Maleisië toen hij plotseling ziek werd. Het zou gaan om een infectie, waarvoor hij deze week werd opgenomen in het ziekenhuis.