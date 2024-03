Koning Harald nog ‘enkele dagen’ in ziekenhuis

Koning Harald moet nog “enkele dagen” in het ziekenhuis blijven. Dat heeft het Noorse hof woensdag bekendgemaakt. De 87-jarige koning werd eerder deze week in Maleisië opgenomen met een infectie.

“De persoonlijke arts van de koning is in Langkawi en bevestigt dat hij aan het genezen is van zijn infectie. Zijne Majesteit wordt goed verzorgd in het ziekenhuis en krijgt een goede behandeling”, aldus het hof. Eerder op de dag zei kroonprins Haakon tegen verslaggevers al dat de gezondheid van zijn vader verbeterd was.

Dinsdag maakte het Noorse hof bekend dat Harald tijdens zijn vakantie in Maleisië ziek was geworden. Over zijn terugkeer naar Noorwegen is nog geen besluit genomen, aldus het hof. De Noorse ambassade in Kuala Lumpur biedt momenteel “praktische ondersteuning”.