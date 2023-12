Koning Harald reikt trofee uit na Noorse bekerfinale herenvoetbal

De Noorse koning Harald heeft een trofee uitgereikt aan de voetbalclub Molde FK, die de Noorse bekerfinale heeft gewonnen. De 86-jarige Harald was zaterdagavond aanwezig bij de wedstrijd.

“Felicitaties aan Molde FK met de overwinning in de bekerfinale van dit jaar”, schrijft het Noorse hof bij een video waarop supporters van de voetbalclub juichen. Het hof deelt ook een foto van Harald in het publiek, waar hij lachend op staat.

Het was de 43e keer dat Harald aanwezig was bij de bekerfinale in het Noorse mannenvoetbal. Molde FK won de wedstrijd met 1-0 van FK Bodø/Glimt.