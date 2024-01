Koning Harald roept op tot medemenselijkheid

Koning Harald heeft in zijn nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot medemenselijkheid. Dat deed de Noorse koning aan de hand van een gedicht van Jon Fosse, de Nobelprijswinnaar voor de literatuur.

“Onzichtbare handen huren ons in, schrijft Jon Fosse, onze eigen Nobelprijswinnaar voor de literatuur, in een van zijn gedichten. Deze onzichtbare handen kunnen zoveel verschillende dingen zijn: liefde, vriendschap, geloof in God, wil, hoop”, sprak de koning. “We hebben allemaal onzichtbare handen nodig. En velen van ons hebben ze nu een beetje extra nodig. Zowel hier thuis als in de wereld om ons heen.”

De koning moedigt mensen aan om een kaars aan te steken, vooral voor mensen die in conflictgebieden wonen of het op een andere manier zwaar hebben. “Een licht voor iedereen die lijdt in oorlogen en conflicten. Een lichtje voor mensen die we missen. En een licht voor hoop.”

Harald hoopt dat “een betere wereld” mogelijk moet zijn, “waarin we allemaal in vrijheid en vrede met elkaar kunnen leven”.