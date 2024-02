Koning Harald viert 87e verjaardag in het buitenland

De Noorse koning Harald is woensdag 87 jaar geworden. Hij viert zijn verjaardag in het buitenland. Volgens het Noorse persbureau NTB gaat het om een besloten feestje.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Harald op reis is, omdat kroonprins Haakon zijn taken als regent heeft overgenomen. Waar de koning precies naartoe is, is niet bekendgemaakt. In het verleden vierde hij zijn verjaardag al vaker in het buitenland.

Harald heeft een bewogen jaar achter de rug. Met zijn 87 jaar is hij de oudste Europese monarch, maar hij legt nog altijd bezoeken in binnen- en buitenland af. Zo reisde de koning vorig jaar af naar Zweden en Denemarken voor officiële bezoeken.

Wel laat zijn gezondheid hem steeds vaker in de steek. Harald moest een aantal keer rustig aan doen door ziekte en werd ook opgenomen in het ziekenhuis. Desondanks wil hij niets weten van een mogelijk aftreden. De koning maakte recent, na de abdicatie van koningin Margrethe van Denemarken, nog duidelijk dat hij tot “het bittere einde” door zal gaan.