Koningin Sonja ontmoet Oekraïense vluchtelingen in buurthuis Oslo

Koningin Sonja van Noorwegen heeft in Oslo Oekraïners ontmoet die hun thuisland vanwege de oorlog zijn ontvlucht. Het Noorse hof deelde woensdag een verslag van het bezoek van de vorstin.

Bij haar aankomst in het buurthuis werd Sonja welkom geheten door onder meer de burgemeester van de Noorse hoofdstad. Twee Oekraïense kinderen, Zakhar (9) en Solomiia (7) waren gekleed in traditionele Oekraïense dracht en spraken in het Noors met Sonja over hun ervaringen in het gastland. Tijdens het anderhalf uur durende bezoek nam de koningin deel aan enkele van de activiteiten die wekelijks plaatsvinden tijdens de openbare bijeenkomsten. Ook werd er traditionele Oekraïense bietensoep (borsjt) bereid, die de koningin mocht proeven. Daarnaast werden er Oekraïense liederen gezongen.

In het buurthuis komen Oekraïners wekelijks samen om in hun eigen taal te praten over hun situatie en ervaringen uit te wisselen. Ook worden er Noorse taaltrainingen gegeven in het buurthuis. Sinds mei vorig jaar worden dit soort openbare bijeenkomsten voor Oekraïners georganiseerd. Volgens het hof komen daar iedere week zo’n vijftien tot dertig mensen op af.