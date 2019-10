Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zijn zorgen geuit over de huidige staat van onze oceanen door de klimaatverandering. Op de ‘Our Ocean’ conferentie in Oslo riep hij op tot actie om de kwaliteit van het zeewater terug te brengen.

“De oceaan verkeert in slechte gezondheid”, zei Haakon in zijn toespraak voorafgaand aan het congres. “Duizenden jaren hebben de oceanen ons met elkaar verbonden. Het water heeft goederen vervoerd, gezorgd voor voedsel, transport en werkgelegenheid, verkenning en avontuur. Ze hebben de verschillende continenten samengebracht.” Hoewel de meeste landen en miljarden mensen over de hele wereld in de buurt van de zee leven en er op zijn aangewezen, ervaart slechts een klein deel van hen de negatieve gevolgen van de manier waarop wij tegenwoordig met de natuur omgaan. Volgens de kroonprins is het belangrijk dat iedereen inziet dat er snel iets moet veranderen om de balans terug te brengen.

In zijn openingswoord memoreerde Haakon ook zijn reis naar Fiji, Tonga en Samoa in april. Daar kon hij met eigen ogen zien hoe de samenlevingen op de kleine eilandjes in de Stille Oceaan in gevaar zijn en “hoe onze acties in het ene deel van de wereld effect hebben op mensen aan de andere kant van onze planeet”. Wereldwijde samenwerking is volgens hem dan ook essentieel om dit probleem aan te pakken.

De Noorse royal is blij met de klimaatdoelstellingen, maar het bereiken ervan gaat te langzaam, vindt hij. “We moeten versnellen. Als we de oceaan optimaal willen blijven benutten, moeten we klimaatverandering, vervuiling van de zee en overbevissing tegengaan”, aldus Haakon, die tegelijkertijd toegeeft dat dat geen kleine taak is. “Samen kunnen we een verschil maken in de goede richting.”