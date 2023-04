Mette-Marit speecht tijdens ceremonie literatuurprijs

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft vrijdag tijdens de uitreiking van de Youth Critics Award in Oslo een toespraak gehouden. Het paleis deelde de speech van Mette-Marit op de website.

Voor de award waren acht romans voor volwassenen genomineerd die vervolgens door jongeren in zeven schoolklassen gelezen en besproken werden. De prijs is in het leven geroepen om lezen onder jongeren te promoten, iets waar Mette-Marit in haar toespraak ook aan refereerde.

De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2005. “Door al die jaren heen hebben jongeren in het hele land grondig, analytisch leeswerk verricht waarvoor ze zeer gerespecteerd worden”, aldus de kroonprinses. “Ik hoop dat het voor velen heeft bijgedragen aan het vergroten van het verlangen om te lezen en de interesse in literatuur.”

Brynjulf ​​Jung Tjønn is met zijn boek Kvit, norsk mann dit jaar de winnaar van de Youth Critics Award geworden.