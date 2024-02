Noors hof deelt menu van galadiner voor president Tanzania

De Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan krijgt tijdens het galadiner ter afsluiting van haar eerste dag van het staatsbezoek aan Noorwegen een viergangenmenu geserveerd. Dat blijkt uit het menu van het diner, dat het Noorse hof voorafgaand openbaar heeft gemaakt. Er is dinsdag gedekt voor 179 personen.

Namens koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja krijgt de president van Tanzania om te beginnen een gerecht met gemarineerde zalm, witlof, knapperige rogge en mierikswortel geserveerd. Daarna volgt er een tartaar van Sint-Jakobsschelpen met rauwkost als tussengerecht. Het hoofdgerecht bestaat uit heilbot met aardappelfondant, savooikool, koningsoesterzwammen en notenboter. Tot slot worden er als dessert zwarte bessen met melkchocolade opgediend.

Eerder op de dag werd Hassan van Tanzania op historische wijze welkom geheten in Oslo. Niet eerder werd een inkomend staatsbezoek binnen in het paleis ontvangen in plaats van buiten. De opvallende wijziging in de traditie had te maken met het slechte weer waar de hoofdstad van Noorwegen op dat moment mee te maken had.