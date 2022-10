Noors kroonprinselijk paar zegt huur vakantiehuis op

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zullen hun zomervakantie niet meer doorbrengen op het Noorse dwergeiland Dvergsøya. Het paar heeft het huurcontract van hun vakantiewoning opgezegd, heeft het Noorse hof bekendgemaakt.

Haakon en Mette-Marit huurden het huis, genaamd Vogts Villa, sinds 2010 van de gemeente Kristiansand. Dvergsøya ligt voor de kust van Kristiansand in het zuiden van Noorwegen. Door de jaren heen liet het gezin van de kroonprins en kroonprinses zich er regelmatig fotograferen voor officiële portretten.

“De zomers in Dvergsøya hebben veel goede herinneringen opgeleverd. We danken de gemeente dat ze ons de kans hebben gegeven om vakantie te vieren in zo’n prachtige omgeving”, laat het paar weten. Ze zijn ook dankbaar dat hun kinderen nu “een natuurlijke band met Zuid-Noorwegen” hebben opgebouwd.

Drie jaar geleden kocht het kroonprinselijk paar een huisje in Søgne, op het vasteland niet ver van Kristiansand.