Noorse en Zweedse troonopvolgers duiken Keniaanse mangrove in

Kroonprins Haakon van Noorwegen en kroonprinses Victoria van Zweden hebben tijdens de tweede dag van hun gezamenlijke bezoek aan Kenia een mangrovebos bezocht. De kroonprins en kroonprinses waren in Kwale, in het zuiden van Kenia, bij een project dat de bossen onderhoudt en meer bomen plant.

Haakon en Victoria kregen uitleg over het project en hoorden er onder meer over het belang van mangrovebossen voor het ecosysteem. Lokale vissers uit de dorpen in de buurt merken de impact bijvoorbeeld ook al aan de vangst.

Eerder op de dag troffen de kroonprins en kroonprinses in Kwale gouverneur Fatuma Achani. Zij vertelde hen over het werk dat er in de regio wordt gedaan op het gebied van thema’s als gezondheid, onderwijs en schoon water.

Verenigde Naties

Op woensdagavond staat nog een diner van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) op het programma. Haakon is goodwill-ambassadeur van dat programma en heeft in die hoedanigheid al meerdere landen bezocht. Victoria heeft een rol als drijvende kracht achter de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. De reis naar Kenia staat in het teken van milieu en klimaat.

De troonopvolgers zijn donderdag ook nog in het Afrikaanse land, in de hoofdstad Nairobi. De laatste dag van hun bezoek wordt vooral aandacht besteed aan de samenwerking tussen Noorwegen, Zweden en Kenia.