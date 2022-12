Noorse koning Harald ontslagen uit het ziekenhuis

Koning Harald is ontslagen uit het ziekenhuis, meldt het Noorse hof woensdag. De vorst werd begin deze week in het Rikshospitalet opgenomen vanwege een ontsteking.

Volgens het paleis is de koning nog herstellende en zal hij het nog een paar dagen rustig aan doen. Haralds vrouw, koningin Sonja, zei eerder al dat het “heel goed” ging met de 85-jarige vorst en dat hij waarschijnlijk al snel naar huis zou mogen.

Het was niet de eerste keer dit jaar dat Harald in het ziekenhuis werd opgenomen. Eind november was Harald ook al een paar dagen met ziekteverlof. Toen kampte hij met een verkoudheid, maar kon hij na een paar dagen weer aan het werk. In de zomer lag hij met koorts in het ziekenhuis.