Noorse koning reikt prijs uit bij opening taalweek voor Sami

Koning Harald heeft zondagmiddag een bezoek gebracht aan Gïelem nastedh. De Noorse vorst was in het Zuid-Samische taal- en competentiecentrum in de gemeente Snåsa vanwege de opening van de Sami-taalweek. Hij reikte er onder meer een taalprijs uit aan historicus Aage Agnar Solbakk.

De Gïelevåhkoe, zoals de Sami-taalweek officieel heet, is ingesteld om de kennis van de Sami-talen te benadrukken en te vergroten. Bedrijven, organisaties en openbare instellingen laten een week lang zien op welke manier ze de taal van de Samen, een nomadenvolk dat in het noorden van Scandinavië woont, in het dagelijks leven integreren. De taalweek werd voor het eerst georganiseerd in 2019, op initiatief van het Sami-parlement. Harald is nauw betrokken bij Sami-kwesties. Zo was hij ook aanwezig bij de eerste Sami-taalweek.

Sami-talen worden gesproken in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Er zijn maar liefst tien verschillende Sami-talen, maar in Noorwegen zijn er drie in gebruik.