Noorse koningin benadrukt belang vakmanschap bij tentoonstelling

Koningin Sonja van Noorwegen heeft zaterdag de tentoonstelling Ambachten van het Kasteel geopend in de Koningin Sonja KunstStall in Oslo. Tijdens haar toespraak benadrukte Sonja het belang van “goed vakmanschap”. “Het schept plezier en het verspreidt vreugde”, aldus de koningin.

De tentoonstelling beslaat in totaal 26 ambachtelijke beroepen, van schoenmaker tot smid. “Van sommige beroepen weten we goed wat ze zijn, en van andere moeten we even nadenken om ze te onthouden. We hopen dat alle ambachtelijke tradities na een bezoek aan de tentoonstelling goed in de hoofden en harten van het publiek zullen zitten”, sprak de koningin in haar toespraak.

Ze zei ook dat ze hoopt dat de tentoonstelling het besef vergroot dat goede vakmensen nodig zijn voor het behoud van het Noorse culturele erfgoed. “Om daar te komen hebben we meer jonge mensen nodig die een vakopleiding willen volgen, en voldoende scholen die een kans daartoe bieden”, aldus de koningin.

De tentoonstelling in Oslo is tot en met 29 september geopend voor publiek.