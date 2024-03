Noorse kroonprins: fijn dat koning Harald weer in Noorwegen is

De Noorse kroonprins Haakon is blij dat zijn vader koning Harald weer terug is in Noorwegen. Dat zei de kroonprins bij een ontmoeting met de pers tijdens een bezoek aan de Noorse stad Bergen. Harald liep tijdens zijn vakantie in Maleisië een infectie op en moest daar enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Zondag keerde de koning weer terug naar zijn thuisland.

Haakon vertelde dat hij zijn vader maandag in het ziekenhuis in Oslo heeft opgezocht. Volgens de kroonprins zei Harald toen dat hij het fijn vond om weer thuis te zijn. Andere leden van de koninklijke familie gingen maandag al langs bij Harald. De koning kreeg in het Rikshospitalet onder meer bezoek van kroonprinses Mette-Marit, prinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja.

Harald moet nog zeker een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Het Noorse hof maakte eerder bekend dat de koning een permanente pacemaker nodig heeft. Dat kan pas als hij helemaal infectievrij is. In de periode dat Harald afwezig is, neemt Haakon zijn taken over.