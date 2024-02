Noorse omroep noteert minder steun voor monarchie

Steeds minder Noren zijn voorstander van de monarchie. Toch staat er nog steeds een ruime meerderheid achter de Noorse koninklijke familie, meldt omroep NRK op basis van een peiling.

In totaal zegt 73 procent van de ondervraagden de monarchie te steunen. Zeven jaar geleden was dat nog 81 procent. Volgens NRK neemt de steun vooral af bij jongvolwassenen. In de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar daalde het percentage met 20 procentpunt naar 62 procent.

De peiling werd gehouden naar aanleiding van de verjaardag van koning Harald. Hij werd woensdag 87 jaar.