Noorse prinses Ingrid Alexandra begint diensttijd

De Noorse prinses Ingrid Alexandra is aan haar diensttijd begonnen. Sinds vorige week maakt ze onderdeel uit van een geniebataljon en is ze gelegerd in Øverbygd, in het noorden van Noorwegen. De dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zal daar het hele jaar blijven.

Journalisten van de Noorse omroep NRK en persbureau NTB mochten woensdag een kijkje nemen bij de werkzaamheden van de toekomstig troonopvolger. Zij zagen hoe de prinses deelnam aan een les waarin ze leerde over de verschillende onderdelen van een wapen en hoe je het uit elkaar moet halen en weer in elkaar moet zetten.

Ingrid Alexandra gaf geen interviews tijdens de sessie, maar kreeg van de commandant wel de vraag of ze spijt had van haar keuze om zich bij het bataljon aan te sluiten. “Ik heb er geen spijt van”, zo antwoordde de 19-jarige prinses.

Soldaat Alexandra

Omdat ze net als veel andere koninklijke families geen echte achternaam heeft, zal Ingrid Alexandra in het leger door het leven gaan als ‘soldaat Alexandra’. De commandant vertelde aan NRK dat ze net zoals alle andere soldaten zal worden behandeld. “Net als iedereen moet de prinses de vloer dweilen, haar bed opmaken en lessen volgen.”

Het hof maakte vorig jaar zomer bekend dat Ingrid Alexandra in dienst zou gaan. Na een basistraining krijgt ze een dienstfunctie toegewezen en zal ze een specifiekere opleiding gaan volgen. Tot slot volgt een periode van trainingen en doet de prinses praktijkervaring op als militair.

Ingrid Alexandra treedt in de voetsporen van haar vader Haakon. Ook hij ging na zijn schooltijd eerst het leger in.