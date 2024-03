Pacemaker koning Harald met succes geplaatst

De pacemaker van de Noorse koning Harald is dinsdag met succes geplaatst. De arts van de 87-jarige Harald komt om 15.30 uur met een persverklaring, deelt het Noorse hof.

“Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een permanente pacemaker ontvangen. De operatie was succesvol en het gaat goed met de koning. De koning zal nog een paar dagen in het ziekenhuis verblijven”, deelt het Noorse koninklijk huis in een korte verklaring. Harald verblijft in het Rikshospitalet in Oslo.

Begin maart werd bekend dat Harald een permanente pacemaker nodig heeft. Hij heeft een te lage hartslag, als gevolg van een infectie die hij opliep. Kortgeleden kreeg hij al een tijdelijke pacemaker.