Zieke Mette-Marit niet op kerstfoto Noorse koninklijke familie

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is dit jaar de grote afwezige op de jaarlijkse kerstfoto van de koninklijke familie. Het hof deelde donderdag op sociale media de kerstfoto, met daarop koning Harald en koningin Sonja, kroonprins Haakon, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus.

De foto is dit jaar genomen bij Kongsseteren en is gemaakt door Cornelius Poppe, laat het Noorse hof weten. Kroonprinses Mette-Marit kon er niet bij zijn, omdat zij is besmet met het coronavirus. Om die reden miste zij woensdag ook al een kerstdienst voor vrijwilligers van non-profitorganisaties.

Het Noorse hof liet verder weten dat het koningspaar Kerstmis doorbrengt in Kongsseteren in Oslo. De familie van kroonprins Haakon komt samen in Uvdal om daar Kerstmis te vieren.