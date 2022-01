Prins Carl Philip bij inauguratie nieuw Zweeds legeronderdeel

Prins Carl Philip was zondag aanwezig bij de inauguratie van een nieuw onderdeel van het Zweedse leger. Het regiment in Sollefteå is een van de vijf nieuwe onderdelen die Defensie in de afgelopen twee jaar heeft opgetuigd om beter het hoofd te kunnen bieden bij mogelijke spanningen in de regio.

Het nieuwe onderdeel is de Västernorrlands regiment I 21. Het gaat om een samenvoeging van de infanterie van het Jämtland’s fältjägarkår en het regiment in Östersund. In zijn inauguratietoespraak verwees Carl Philip naar het feit dat beide onderdelen al eens eerder samenwerkten. Dat gebeurde in 1646. “Vandaag is het regiment weer terug”, zei de prins. “En hier zullen opnieuw infanteriesoldaten worden opgeleid. Veel van hen zullen uit deze regio komen. En dat is belangrijk voor deze regio, maar ook voor heel Zweden.”

Hoewel het nieuwe regiment in Noord-Zweden bestaat uit twee legeronderdelen, moet er nog veel gebeuren om tot een goede samenwerking te komen. In de komende periode zal het regiment vorm krijgen.