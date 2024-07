Spaanse premier bezoekt koning Felipe op vakantieadres

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag op zijn vakantieadres in Mallorca bezoek gekregen van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Ze ontmoetten elkaar in het Almudaina-paleis in Palma de Mallorca.

Het is traditie dat de Spaanse premier tijdens het zomerreces langsgaat bij de koning. Felipe verricht daar nog enkele werkzaamheden, maar is er vooral voor de ontspanning. Deze week neemt hij deel aan het zeilevenement om de Copa del Rey (Koningscup).

Op Mallorca zijn Felipe en zijn vrouw, koningin Letizia, nog zonder hun dochters Leonor en Sofía. Zij verblijven momenteel in Parijs om de Olympische Spelen bij te wonen. Dinsdag woonden de prinsessen onder meer een tafeltenniswedstrijd bij.