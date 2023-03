Felipe bij viering honderdste verjaardag Spaanse vliegtuigbouwer

De Spaanse koning Felipe heeft maandag de honderdste verjaardag van de oprichting van Construcciones Aeronáuticas (CASA) en de inwijding van de nieuwe Airbusfabriek in Getafe bijgewoond. Het Spaanse hof deelde foto’s van de festiviteiten.

CASA werd op 3 maart 1923 opgericht door José Ortíz Echagüe. Jaren later werd het bedrijf geïntegreerd in Airbus, dat in 1970 ontstond door een samenwerking tussen diverse Europese vliegtuigbouwers. In meerdere Airbusfabrieken in Spanje wordt dit jaar de honderdste verjaardag van CASA gevierd.

Felipe zat de herdenking voor en ging op het asfalt voor de hangar met werknemers van het bedrijf op de foto. Ook maakte hij met enkele van hen een praatje en onthulde hij een plaquette waarop stond dat hij het gebouw heeft “ingehuldigd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van CASA, pionier van de Spaanse luchtvaartindustrie.”