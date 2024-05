Oekraïense president Zelensky annuleert bezoek aan Spaanse koning

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn bezoek aan Spanje en Portugal geannuleerd. Zelensky zou vrijdag de Spaanse koning Felipe ontmoeten, maar dat gaat nu niet meer door. Volgens CNN Portugal is het Russische offensief in Noord-Oekraïne de reden van de afzegging, al wordt dat door de autoriteiten niet bevestigd.

Het zou vrijdag het eerste officiële bezoek van Zelensky aan Spanje worden. In oktober was hij ook al in Granada aanwezig op de top van de Europese Politieke Gemeenschap. Zelensky zou vrijdag op het koninklijk paleis in Madrid worden ontvangen, waarna koning Felipe en koningin Letizia hem een lunch zouden aanbieden.

Tijdens zijn bezoek aan Spanje zou Zelensky ook een bilaterale veiligheidsovereenkomst met de Spaanse premier Pedro Sánchez tekenen. Het is nog niet bekend of en wanneer de Oekraïense president een nieuw bezoek aan Spanje en Portugal brengt.