Felipe en Letizia reiken Cervantesprijs uit

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben dinsdag op de universiteit van Alcalá de prestigieuze Cervantesprijs uitgereikt. De Cervantesprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen van het Spaanse taalgebied. Dit jaar ging de prijs naar de Spaanse auteur Luis Mateo Díez.

Díez schreef in zijn carrière meer dan vijftig boeken en is vooral bekend om zijn werken die zich richten op het fictieve koninkrijk Celama.

In een toespraak zei koning Felipe onder meer dat de 81-jarige schrijver “alle genres beheerst”. Ook merkte Felipe op dat het werk van Díez “vol zit met personages die lijden aan fysieke, psychologische en spirituele kwalen, wat leidt tot reflectie over de toestand van elk individu en de manier van in de wereld staan”.

De prijs wordt elk jaar overhandigd op 23 april, de sterfdag van Miguel de Cervantes. Dat was de schrijver van het beroemde boek Don Quichot van La Mancha. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 125.000 euro.