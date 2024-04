Felipe: relatie Nederland en Spanje naar bredere dimensie tillen

Het hoofddoel van het staatsbezoek dat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia deze week aan Nederland brengen is de relatie tussen de landen “nog verder te versterken en naar een bredere dimensie te tillen”. Dat zei Felipe donderdag in een toespraak bij de regeringslunch op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag.

De Spaanse koning stelde in zijn toespraak “bijzonder optimistisch en tevreden” te zijn over de huidige relatie tussen Nederland en Spanje. Hij zei onder meer blij te zijn met “de dynamische groei van onze bilaterale handel en investeringen” en “de belangstelling voor onze taal en cultuur”. De vorst kijkt ernaar uit de banden in de toekomst nog verder aan te halen. “We twijfelen er niet aan dat beide landen fit zijn en bereid om op een steeds groter aantal terreinen hand in hand te werken, vooral in de richting van een volledige en effectieve groene en digitale transitie”, zei hij.

De lunch, waarbij ook koning Willem-Alexander en demissionair vicepremier Rob Jetten aanwezig waren, volgde op het bezoek aan de Staten-Generaal eerder die ochtend. Daar ontmoette hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In de middag bezoekt Felipe het Instituut Clingendael in Den Haag en het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.