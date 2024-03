Felipe en Letizia herdenken slachtoffers aanslagen Madrid in 2004

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben de slachtoffers herdacht van de aanvallen op Madrid in 2004. Het is maandag precies twintig jaar geleden dat de Spaanse hoofdstad werd getroffen door een reeks bomaanslagen door terreurorganisatie Al Qaida. Daarbij vielen 192 doden en raakten bijna 2000 mensen gewond.

Het Spaanse koningspaar hield tijdens de bijeenkomst in Madrid een minuut stilte en Felipe gaf ook een toespraak. “De meesten van ons herinneren nog perfect, waar we waren, wat we deden en zelfs welke gevoelens we hadden die noodlottige ochtend”, zei de Spaanse koning. Felipe herinnert zich hoe hij nog dezelfde dag met zijn vrouw Letizia en moeder Sofía naar het ziekenhuis ging om slachtoffers en hun families te steunen. Ook weet de koning nog goed hoe mensen een dag later massaal de straat op gingen om zich uit te spreken tegen terrorisme. “Solidariteit overschreed de grenzen”, aldus Felipe.

De koning stelde verder dat er “ambitieus beleid” nodig is om radicalisering in de samenleving te voorkomen. “Het bevorderen van de studie van de geschiedenis van terrorisme in de klas en het delen van getuigenissen van slachtoffers is het beste middel tegen een dergelijke radicalisering”, zei Felipe.

De Europese Unie staat sinds 2005 jaarlijks op 11 maart stil bij de slachtoffers van terrorisme over de hele wereld. De herdenkingsdag werd ingesteld naar aanleiding van de bomaanslagen in Madrid.