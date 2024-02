Felipe en Letizia leven mee met slachtoffers grote brand Valencia

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan Valencia. Het koningspaar was daar om hun steun te betuigen aan mensen die zijn geraakt door de grote brand in een appartementencomplex in de stad.

Felipe en Letizia hadden een korte ontmoeting met familieleden van de slachtoffers en gingen daarna kijken bij het uitgebrande gebouw. Daar spraken zij met verschillende vertegenwoordigers van de hulpdiensten die bij de brand in actie moesten komen. Volgens het hof sprak Felipe zijn “diepste dank” uit aan de hulpdiensten voor hun werk.

Door de brand op donderdag kwamen zeker tien mensen om het leven. In Valencia werd na de dodelijke flatbrand drie dagen van rouw afgekondigd.