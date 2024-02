Felipe reikt tweejaarlijkse Codespa Awards uit

De Spaanse koning Felipe heeft maandag in Madrid de uitreiking van de Codespa Awards bijgewoond. De koning reikte de tweejaarlijkse prijzen als erevoorzitter van de non-profitorganisatie zelf uit. Stichting Codespa zet zich in voor de sociaal-economische ontwikkeling van de armste mensen in met name Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

“Wat toen begon als een zaadje van hoop is uitgegroeid tot een tastbare realiteit die talloze landen bereikt, met een zeer positieve impact op de levens van duizenden mensen en de gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken”, zei de koning volgens diverse Spaanse media. Hij vertelde bovendien dat de organisatie inmiddels meer dan 1300 projecten heeft ontwikkeld in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, en dat daarmee meer dan vijf miljoen mensen “van armoede naar welvaart” zijn gegaan.

Onder de winnaars was onder meer een Peruaans bedrijf in vismeel. Het kreeg de onderscheiding voor de bijdrage aan de voeding voor zwangere vrouwen en kinderen. Ook heeft het bedrijf een netwerk opgezet waardoor vis van goede kwaliteit voor een schappelijke prijs verkocht kan worden.