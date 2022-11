Felipe woont militaire oefening bij in Zaragoza

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag een militaire oefening bijgewoond op de basis van San Gregorio, dichtbij Zaragoza. Het Spaanse koningshuis deelde op de officiële Twitterpagina foto’s van de gelegenheid.

De oefening vond plaats in het kader van de NAVO-operatie Enhanced Forward Presence. Die werd in het leven geroepen tijdens de top in Warschau in 2016, om de Oost-Europese NAVO-bondgenoten te beschermen. Spanje zit sinds 2017 met enkele honderden militairen in Letland in het kader van de NAVO-operatie. Het land levert ook een bijdrage met een aantal gevechtsvoertuigen.

De operatie Enhanced Forward Presence was aanvankelijk actief in Polen en de Baltische staten. Na de Russische invasie en oorlog in Oekraïne kwamen er ook zogeheten battlegroups bij in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije.