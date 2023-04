Juan Carlos na bijna een jaar weer terug in Spanje

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos is na bijna een jaar weer gezien in Spanje. De vader van de huidige koning Felipe was in mei 2022 voor het laatst in het land.

Juan Carlos kwam woensdagmiddag aan op het vliegveld van Vigo. Het is pas de tweede keer dat Juan Carlos naar Spanje reist, sinds hij in 2020 naar Abu Dhabi vertrok. De emeritus koning vertrok daarheen nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijkheid over financiële transacties.

De 85-jarige Juan Carlos is van plan om deel te nemen aan een zeilrace in Sanxenxo. Ook tijdens zijn vorige bezoek aan Spanje deed Juan Carlos mee aan een zeilrace.

Dinsdag was Juan Carlos nog in het Verenigd Koninkrijk. De emeritus koning zat in Londen op de tribune tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Real Madrid, die met 0-2 door de Spaanse ploeg werd gewonnen.