Juan Carlos wil ‘vaak’ terugkeren naar Galicië

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos heeft de Spaanse media voor het eerst sinds zijn aankomst in Spanje toegesproken. Het Spaanse persbureau EFE schrijft dat de vader van koning Felipe tegen journalisten heeft gezegd dat hij “vaak” zal terugkeren naar Galicië. Juan Carlos deed afgelopen weekend mee aan een zeilwedstrijd in Sanxenxo in het noordwesten van Spanje.

De aanwezige pers vroeg aan de koning of hij deze zomer weer terug zou komen naar Galicië. “Heel vaak, heel vaak”, luidde zijn antwoord. Volgens EFE waren dat de eerste woorden die Juan Carlos tegen journalisten sprak sinds hij afgelopen woensdag in Spanje aankwam. Het is het derde bezoek van Juan Carlos aan Spanje, sinds hij in 2020 naar Abu Dhabi verhuisde.

De deelname van de koning was succesvol. Met zijn boot de Bribón eindigde hij als eerste in het klassement. Overigens deed zijn dochter Elena ook mee aan de zeilwedstrijden. Zij eindigde als tweede met de Alibaba II.