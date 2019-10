Koning Felipe van Spanje is donderdag in het stadhuis van Seoul uitgeroepen tot ereburger van de stad. Uit handen van burgemeester Park Won-soon ontving Felipe, in het bijzijn van zijn vrouw Letizia, het ereburgerschap.

Het paar, dat op een tweedaagse handelsmissie in de Zuid-Koreaanse stad is, begon de dag met een zakelijk ontbijt met onder meer de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Industrie. Na een fotosessie stond de ochtend in het teken van technologie en innovatie. Tijdens een rondleiding door het technologisch centrum van het LG Sciencepark kregen de twee van alles te horen over de nieuwste technologische snufjes waar het bedrijf momenteel aan werkt, zoals robotica en kunstmatige intelligentie. Letizia was zichtbaar geïntrigeerd door een levensgrote, sprekende robot.

De delegatie ging ook langs bij het Zuid-Koreaanse handelsbureau voordat ze aanschoven bij de Nationale Vergadering. Later op de dag staat onder meer nog een zakelijk forum gepland en een ontmoeting met vertegenwoordigers van de belangrijkste Koreaanse industriële conglomeraten.