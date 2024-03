Koning Frederik in Spanje voor privéreis

Koning Frederik van Denemarken is in Spanje voor een privéreis. Het is niet bekend wat de vorst er doet, volgens het Spaanse blad HOLA! was de vorst drie weken geleden ook al in Madrid.

Een vorig bezoek van de 55-jarige Frederik veroorzaakte nog commotie. Een Spaans roddelblad plaatste in oktober foto’s van de toen nog kroonprins met de Mexicaanse socialite Genoveva Casanova en suggereerde dat de twee een affaire hadden.

Casanova ontkende de geruchten en zei dat ze enkel vrienden zijn. Ook eiste ze een rectificatie.