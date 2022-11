Koningin Letizia bezoekt ziekenhuisafdeling voor mentale zorg

Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Parc Sanitari Sant Joan de Déu-ziekenhuis in Barcelona. De vorstin ging langs bij een speciale afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die psychische zorg nodig hebben.

Letizia kreeg een rondleiding over de afdeling en leerde over de verschillende behandelingen die er worden aangeboden. Ze ging ook in gesprek met enkele medewerkers van het ziekenhuis. Vervolgens woonde de koningin een bijeenkomst bij met familieleden van patiënten. Zij vertelden de koningin over hun persoonlijke ervaringen met de zorg van het centrum.