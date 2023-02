Koningin Letizia bijgepraat over onderzoek naar gendergeweld

Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag mensen gesproken die de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar gendergeweld. De vorstin werd op het koninklijk paleis in Madrid bijgepraat over de studie.

Het mediabedrijf Atresmedia en de Fundación Mútua Madrileña, een stichting die zich onder meer richt op gezondheidsonderzoek, ondervroegen bijna 6300 mensen over gendergeweld, geweld tegen mensen om hun sekse of gender. Mensen werd gevraagd of ze vormen van dergelijk geweld kenden en wat ze als mogelijke oorzaken zien. Vertegenwoordigers vertelden Letizia dat 46 procent van de ondervraagden tenminste een geval van gendergeweld kende.

Het onderzoek is gedaan voor meer bewustwording van het probleem. Op basis van de resultaten wordt advies gegeven over mogelijke oplossingen en educatie.