Koningin Letizia met jongste dochter naar WK-finale

Koningin Letizia en haar jongste dochter prinses Sofía reizen komende week af naar Australië om de Spaanse voetbalsters tijdens de finale van het WK aan te moedigen. Spanje, dat eerder het Nederlands elftal uitschakelde, speelt zondag in Sydney de eindstrijd tegen Engeland.

Dat de 16-jarige Sofía meegaat is geen verrassing, melden Spaanse media. De prinses is een groot voetbalfan en speelt zelf ook in haar vrije tijd.

Voor Sofía zal de reis naar Australië een mooie afsluiting van haar zomervakantie zijn. Binnenkort begint ze aan haar eerste jaar op het Atlantic College in Wales, waar haar zus Leonor tot vorig jaar ook les had.

Het is voor het eerst dat het Spaanse team de finale van het WK heeft bereikt. Begin juni had koningin Letizia al een ontmoeting met de voetbalsters tijdens een trainingsmiddag in Madrid.