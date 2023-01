Koningin Sofía bij uitvaart paus emeritus Benedictus

Koningin Sofía van Spanje woont donderdag de uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI bij. Dat heeft het Spaanse hof aangekondigd.

Sofía is de moeder van de huidige koning Felipe. Ze ontmoette Benedictus verschillende malen gedurende zijn tijd als paus, meestal met haar echtgenoot koning Juan Carlos.

De gepensioneerde koningin is pas de derde royal van wie bekend is dat hij of zij aanwezig is bij de uitvaart. Eerder meldde het Belgische hof dat koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde erbij zijn.

Koning Felipe heeft wel een condoleancebericht naar het Vaticaan gestuurd. Hij prees zaterdag, op de dag van overlijden van Benedictus, de jarenlange toewijding en dienstbaarheid van de paus emeritus. Ook koesterde hij warme herinneringen aan de bezoeken van Benedictus aan Spanje.