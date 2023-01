Letizia vergadert met Spaanse vereniging tegen kanker

Koningin Letizia van Spanje houdt dinsdag de eerste vergadering met de Spaanse vereniging tegen kanker AECC en de wetenschappelijke stichting van die organisatie. Tijdens die vergadering zal besproken worden welke resultaten vorig jaar zijn geboekt om kanker beter aan te pakken.

Ook spreekt Letizia met de andere aanwezigen over projecten die in 2023 op de planning staan onder de noemer Todos contra el Cáncer, dat ‘allemaal tegen kanker’ betekent. Letizia is erevoorzitter van de AECC.

Letizia vergadert meerdere keren per jaar met de AECC om meer te weten te komen over projecten die lopen. De vereniging wil mensen, bedrijven en instellingen betrekken bij de strijd tegen kanker, zodat meer mensen genezen van de ziekte.