Omhelzing Felipe en Juan Carlos houdt Spaanse media bezig

Beelden van een ontmoeting tussen de Spaanse koning Felipe en zijn vader koning Juan Carlos maandag op de begrafenis van de Griekse koning Constantijn worden dinsdag volop gedeeld in Spaanse media. In de video, van de Griekse tv-zender Star TV, is te zien dat de twee elkaar kort omhelzen. Ook geeft Felipe zijn vader twee kussen.

De warme ontmoeting laat volgens Spaanse media zien dat het wel goed zit met de band tussen Felipe en Juan Carlos. Daarover wordt de laatste jaren druk gespeculeerd. Juan Carlos verblijft al sinds augustus 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten. De in 2014 afgetreden vorst vertrok nadat hij in opspraak was geraakt over verdachte transacties met onder meer Saudi-Arabië.

Vorig jaar mei keerde Juan Carlos weer even terug naar Spanje, voor het eerst in bijna twee jaar. Hij liet zich toen niet in het openbaar zien met Felipe maar de twee spraken wel privé met elkaar.

Maandag kwamen Felipe en Juan Carlos apart van elkaar aan op de begrafenis en zaten ze bij het afscheid van Constantijn ook niet bij elkaar in de kerkbanken. Juan Carlos zat samen met zijn vrouw koningin Sofía aan de kant van de familie, terwijl Felipe aan de overkant plaatsnam tussen de leden van de overige Europese koningshuizen.