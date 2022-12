Oud-koning Juan Carlos deels immuun voor klachten ex-minnares

De voormalige Spaanse vorst Juan Carlos heeft een succesje geboekt in de slepende juridische strijd met een in Engeland wonende ex-vriendin. Die beschuldigt hem van jarenlange misdragingen, bedreigingen en laster voor Engelse rechtbanken. Magistraten hebben in hoger beroep in Londen bepaald dat de 84-jarige Juan Carlos de Borbón y Borbón, die in Spanje de titel koning nog steeds draagt, niet kan worden aangeklaagd over de periode waarin hij daadwerkelijk als monarch regeerde (1975-2014).

Met de jongste uitspraak vervalt een deel van de aanklachten van zijn Deens-Duitse ex-vriendin, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (57). Die werd in 2004 zijn minnares maar de relatie liep stuk toen die in de openbaarheid kwam met een omstreden safari in Botswana in 2012.

Sayn-Wittgenstein-Sayn beschuldigt hem ervan haar jarenlang te hebben lastiggevallen, haar te bedreigen en haar goede naam opzettelijk aan te tasten. Juan Carlos zou er ook voor hebben gezorgd dat de Britse en de Spaanse geheime diensten haar zonder duidelijke aanleiding hebben bespioneerd. Sayn-Wittgenstein-Sayn, die sinds 2015 in Engeland woont, is naar de rechter gestapt om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen en om maatregelen te eisen tegen laster en bedreigingen van de voormalige vorst.

Juan Carlos bestrijdt alle beschuldigingen. Hij heeft zich in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten teruggetrokken na een corruptieschandaal in Spanje. Eerder probeerde hij vergeefs van alle aanklachten af te komen met zijn titel koning, maar in de ogen van de Engelse rechters is hij sinds juni 2014 geen koning meer.