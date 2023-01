Sky maakt documentaire over leven Juan Carlos

Het Britse Sky komt dit jaar met een vierdelige documentairereeks over het leven van Juan Carlos, de vader van de huidige Spaanse koning Felipe. De serie zal de “opkomst en ondergang” van de koning volgen, belooft het netwerk.

De documentaire gaat in op verschillende aspecten van het persoonlijke leven van de in 2014 afgetreden monarch. Zo komen onder meer zijn affaires en beschuldigingen van corruptie aan bod. De documentaire, die nog geen titel heeft, neemt de kijker mee van Madrid tot Londen, Monaco, New York en Abu Dhabi, waar Juan Carlos sinds een paar jaar in ballingschap verblijft.

Een teaser van de documentaire wordt in februari vertoond op het filmfestival van Berlijn. De serie is later dit jaar beschikbaar in alle markten waar Sky actief is, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Nederland hoort daar vooralsnog niet bij.