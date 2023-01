Sofía brengt laatste groet aan overleden Benedictus

Koningin Sofía van Spanje heeft woensdag afscheid genomen van de overleden emeritus paus Benedictus XVI. Ze bracht aan de vooravond van de uitvaart een bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek waar het afgetreden hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk opgebaard lag.

Op beelden die het Spaanse hof heeft vrijgegeven is te zien dat Sofía een tijd lang in stilte bij het lichaam van de emeritus paus staat. Ze werd daarbij vergezeld door de minister van het Presidentschap Félix Bolaños.

Donderdag woont de gepensioneerde koningin Sofía namens haar zoon koning Felipe ook de uitvaart van Benedictus bij. Ze ontmoette de emeritus paus verschillende keren toen ze beiden nog in functie waren. In totaal hebben de afgelopen dagen ongeveer 200.000 mensen in Vaticaanstad een bezoek gebracht aan de Sint-Pietersbasiliek.

De 95-jarige Benedictus, in Duitsland geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, overleed op 31 december. Hij trad in 2013 vanwege gezondheidsredenen af, als eerste paus in zo’n zeshonderd jaar. Daarna woonde hij in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid.