Spaans hof viert vrijlating man die ruim jaar in Iran vastzat

De Spaanse koning Felipe heeft de vrijlating van Santiago Sánchez Cogedor uit Iran gevierd. De Spanjaard werd in oktober 2022 in Iran gearresteerd en zondag pas vrijgelaten.

“Santiago Sánchez Cogedor is vrijgelaten in Iran. We vieren zijn terugkeer naar Spanje voor het nieuwe jaar”, schreef het Spaanse hof op X. Het nieuws van zijn vrijlating werd zondagmiddag gedeeld door de Iraanse ambassade in Spanje.

Sánchez Cogedor, een 41-jarige man uit Madrid, was te voet vertrokken naar Qatar ter gelegenheid van het WK voetbal dat in dat land werd gehouden. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde later dat hij was opgepakt in Iran. De Spanjaard zou het graf van Mahsa Amini hebben bezocht. Zij stierf nadat ze door de zedenpolitie van Iran was opgepakt voor het overtreden van kledingvoorschriften. Haar dood leidde tot massale demonstraties tegen het Iraanse regime.