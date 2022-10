Spaans koningshuis brengt bezoek aan voorbeelddorp

De Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en prinses Leonor hebben een bezoek gebracht aan het dorp Cadavedo. Het drietal bezocht het dorp in de gemeente Valdés omdat het de Princesa de Asturias Award for Exemplary Village, een prijs voor een voorbeelddorp, had gewonnen. Prinses Sofía was niet aanwezig omdat zij last had van haar maag.

Doordat Sofía ziek was, arriveerden Felipe, Letizia en Leonor bijna een uur later dan verwacht in Cadavedo. Daar werden zij begroet door de burgemeester en de inwoners van het dorp, dat 435 bewoners telt. Het koninklijke gezin keek naar een traditionele dansvoorstelling van een lokale folkloregroep La Regalina. De familie begroette en sprak met enkele inwoners van het dorp. Letizia sprak met lokale verslaggevers en Leonor plantte een nieuwe boom.

Cadavedo was een van de 25 genomineerden voor de Award for Exemplary Village. De jury koos het dorp als winnaar vanwege “het vermogen om de productiediversiteit in een landelijke omgeving te houden”. Ook waardeert de jury dat de bevolking in Cadavedo is gestabiliseerd om een generatiewisseling te garanderen.

Het bezoek aan Cadavedo was onderdeel van de uitreiking van de Premios Princesa de Asturias. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties over de hele wereld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur, geesteswetenschappen en sport.