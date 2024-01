Spaans koningspaar opent grote vakantiebeurs

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben woensdag de jaarlijkse vakantiebeurs Fitur geopend in Madrid. Het koningspaar nam een kijkje bij de diverse kraampjes waar landen zich de komende dagen presenteren.

Felipe en Letizia maakten een rondgang door de hallen van de beurs en stopten bij diverse exposanten. Vooral voor de kraampjes van de Spaanse gebieden en Latijns-Amerikaanse landen had het koningspaar veel belangstelling.

De koning en koningin stopten ook bij de ruimte die volledig was gewijd aan Ecuador, het gastland van deze editie. President Daniel Noboa leidde hen rond door de stand waarvan de buitenkant was bedekt met rozen in de kleuren van de vlag van het land.

Fitur wordt dit jaar voor de 44e keer georganiseerd. Tot en met zondag presenteren reisorganisaties, hotels en bedrijven uit 152 landen zich op de beurs voor mensen uit de sector en voor het publiek.