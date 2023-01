Spaanse koning ontmoet robot op technologiebeurs

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag een tripje gemaakt naar Barcelona om daar de beurs Integrated Systems Europe (ISE) 2023 bij te wonen. De koning opende de beurs en ging samen met een aantal hoogwaardigheidsbekleders langs bij exposerende bedrijven als Panasonic.

De koning kreeg op de beurs ook een rondleiding, waar hem onder meer een ontmoeting met een robot te wachten stond. De vorst bezocht even later ook het IOT Solutions World Congress, een internationaal evenement gewijd aan de digitale transitie.

De ISE roemt zichzelf als een toonaangevende tentoonstelling op het gebied van audiovisuele technologie en systeemintegratie. De beurs werd voorheen jarenlang in Amsterdam georganiseerd. Vorig jaar was de eerste keer dat de show plaatsvond in Barcelona. De ISE duurt nog tot en met 3 februari.