Californische gouverneur heet Victoria en Daniel welkom

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel zijn dinsdag op de tweede dag van hun bezoek aan Californië aangekomen in Sacramento. Daar werden ze ontvangen door Gavin Newsom, de gouverneur van de Amerikaanse staat.

Bij Stanford Mansion, een van de residenties van de gouverneur, poseerden de gasten met Newsom op de trap voor de ingang. Ook minister van Buitenlandse Zaken Johan Forssell was daarbij aanwezig. Binnen tekende het gezelschap een gezamenlijke overeenkomst ter bevordering van de groene transitie.

In Sacramento was het weer een stuk beter dan op de eerste dag van het bezoek in San Francisco. Daar bezocht het paar onder meer een uitzichtplek op de Golden Gate Bridge, waar ze poseerden in de regen en wind.

Victoria en Daniel zijn nog tot en met donderdag in de Verenigde Staten. Samen met Forssell leiden de twee een handelsdelegatie op het gebied van onder meer innovatie en de groene transitie.